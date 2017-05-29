В пос.Ревда будут «бороться» с очагом АЧС

30 мая на территории ФКУ ИК 23 в пос.Ревда состоится учебная тренировка по отработке ведомственного взаимодействия при ликвидации возникшего очага АЧС. В учениях примут участие сотрудники комитета по ветеринарии Мурманской области, ГОБВУ «Мурманская облСББЖ», ГОБВУ «Мурманская областная ветеринарная лаборатория», ветеринарной службы УФСИН России по Мурманской области, а так же представители Управлений Россельхознадзора и Роспотребнадзора по Мурманской области.