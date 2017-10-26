В пожарно-спасательных частях Мурманской области проходят дни открытых дверей

В рамках месячника гражданской обороны проходят дни открытых дверей в пожарно-спасательных частях Мурманской области. Так, юные мончегорцы из лицея имени В.Г. Сизова и детского сада №2 побывали в ПСЧ-10, а дошколята из апатитского МБДОУ № 21 – в ПСЧ-8 ФГКУ «2 отряд ФПС по Мурманской области».

Огнеборцы рассказали об истории развития пожарного дела, познакомили ребят со своей службой, показали спецтехнику, продемонстрировали работу средств индивидуальной защиты. И, конечно же, представители спасательного ведомства напомнили юным северянам правила пожарной безопасности и призвали к их строгому соблюдению.