В пожарные части Мурманской области в рамках региональной программы поступила новая техника

В пожарные подразделения Мурманской области поступило пять единиц новой техники – четыре автоцистерны и одна автоцистерна-лестница укомплектованы с учётом особенностей конкретных муниципалитетов. Машины предназначены, в том числе, для работы в труднодоступных населённых пунктах. На днях техника встанет на боевое дежурство в Туломе, Ревде, Ловозере, Заполярном, Апатитах. Парк государственной противопожарной службы обновлён на общую сумму 45 млн рублей в рамках программы «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона».

В торжественной церемонии передачи пожарных автомобилей нового поколения и комплекта аварийно-спасательного оборудования подразделениям областного Управления по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности принял участие глава региона Андрей Чибис. Ключи от современных многоцелевых машин получили сотрудники Кольского, Оленегорского, Кировского и Печенгского филиалов государственной противопожарной службы.

Врио губернатора поблагодарил пожарных за самоотверженный и опасный труд и отметил, что на Кольском Севере создана сильная областная противопожарная служба, которая обеспечивает безопасность огромного количества населённых пунктов.

«Мы обязаны постоянно обновлять технику, комплектовать современными машинами пожарные части Мурманской области, учитывая специфику, географию местности и отдалённость муниципалитетов, потому что это важный ресурс для обеспечения безопасности северян», – сказал глава региона.

После торжественной церемонии глава региона познакомился с условиями работы сотрудников пожарной части № 12 по охране города Мурманска, расположенной на улице Шевченко.