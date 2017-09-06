В правительстве Мурманской области аспирантов норвежского МИД ознакомили с экономическим потенциалом нашего региона

Сегодня в правительстве Мурманской области состоялась встреча руководителей исполнительных органов государственной власти региона с делегацией аспирантов МИД Норвегии.

Министр экономического развития Елена Тихонова назвала такие встречи традиционными и отметила, что с прошлого года внешнеторговый оборот Мурманской области с Норвегией вырос на 15% и составил более 100 миллиардов рублей.

«Кроме того, в этом году отмечается рост количества поездок жителей приграничных территорий. С 2012 году у нас действует упрощенный порядок получения удостоверений приграничного жителя. За это время своим правом воспользовались более трех тысяч жителей приграничных территорий Мурманской области и более шести с половиной тысяч жителей норвежского приграничья», - подчеркнула Елена Тихонова.

Аспирантам МИД Королевства Норвегия рассказали об опыте Мурманской области в сфере российско-норвежского сотрудничества, об экономическом потенциале нашего региона, а также о планах и перспективах комплексного развития Мурманского транспортного узла.