В правительстве Мурманской области обсудили ход исполнения «дорожной карты» по реализации «мурманского» постановления Совета Федерации

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин провёл очередное заседание рабочей группы по вопросам исполнения постановления Совета Федерации Федерального Собрания РФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Мурманской области», принятого по результатам Дней Мурманской области в Совете Федерации.

На заседании рассмотрен ход исполнения «дорожной карты» по реализации «мурманского» постановления Совета Федерации, подведены предварительные итоги.

Так, заключены соглашения по предоставлению региону средств федерального бюджета на капитальный ремонт областного театра кукол и реконструкцию краеведческого музея, приобретение медицинского оборудования для онкодиспансера, а также на рекультивацию пометохранилища птицефабрики «Снежная».

По предложению правительства Мурманской области в части урегулирования вопроса оплаты коммунальных услуг собственниками помещений, переведенных на альтернативное (электрическое) отопление, внесены изменения в постановление правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Однако затем в данное постановление приняты очередные поправки, исключающие схему теплоснабжения из оснований по использованию индивидуальных квартирных источников теплоэнергии. В связи с этим взаимодействие с Минстроем России по данному вопросу будет продолжено.

Осуществляется взаимодействие с ПАО «Газпром» и ПАО «НОВАТЭК» по вопросам газификации региона природным газом, в том числе сжиженным, а также организации инфраструктуры по перевалке газа. При участии правительства Мурманской области сформирован проект плана первоочередных мероприятий по строительству морского перегрузочного комплекса СПГ в губе Ура.

Реализация «дорожной карты» по исполнению «мурманского» постановления Совета Федерации продолжается.