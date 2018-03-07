В правительстве Мурманской области обсудили результаты мероприятий, направленных на увеличение доходной части консолидированного бюджета региона

Состоялось первое в текущем году заседание Межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета Мурманской области под председательством заместителя губернатора Романа Дурягина. В мероприятии приняли участие члены правительства Мурманской области, представители территориальных подразделений федеральных органов государственной власти, законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти Мурманской области.

Главной темой обсуждения стали основные результаты деятельности рабочих групп, входящих в состав Межведомственной комиссии, по повышению поступлений имущественных налогов и арендных платежей; транспортного налога; налогов, взимаемых в связи с применением специальных налоговых режимов; природных и экологических платежей в консолидированный бюджет Мурманской области за 2017 год и планы мероприятий, намеченные к реализации в 2018 году.

Отмечен рост на 13,1% по отношению к 2016 году платежей по имущественным налогам, что в большей степени связано с увеличением перечислений налога на имущество организаций на 12%, или на 493,8 млн рублей. В том числе повысились поступления транспортного налога – в 1,2 раза, земельного налога – на 8,9%, налога на имущество физических лиц – в 1,3 раза.

Объём поступлений налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности; налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения; налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, увеличился по отношению к 2016 году на 5,2% и составил по итогам 2017 года 1889,2 млн рублей.

Кроме того, в ходе заседания были представлены результаты дополнительного анализа влияния налоговой льготы в отношении движимого имущества на инвестиционную активность организаций Мурманской области, а также анализа эффективности налоговых льгот, возможных к предоставлению в соответствии со статьей 381.1 Налогового кодекса РФ, проведенного региональным министерством развития промышленности и предпринимательства. Учитывая существующий механизм инвестиционной поддержки в форме налоговых преференций, в том числе по налогу на имущество организаций (как в отношении движимого, так и недвижимого имущества), успешно действующий на территории Мурманской области, а также отсутствие подтверждения эффективности введения дополнительной льготы, участники мероприятия согласились с тем, что на сегодняшний день отсутствуют достаточные основания для принятия решения о введении региональной льготы в отношении движимого имущества.