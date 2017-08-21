В правительстве Мурманской области обсудили вопросы привлечения гражданского общества к развитию системы оказания социальных услуг

В правительстве Мурманской области состоялось очередное заседание Экспертного совета по развитию негосударственного сектора услуг в социальной сфере и сопровождению социальных проектов под председательством заместителя губернатора Инны Погребняк. Участники заседания обсудили актуальные вопросы, связанные с привлечением гражданского общества к развитию системы оказания социальных услуг, включенностью населения в принятие управленческих решений.

Ключевая тема – независимая оценка качества оказания услуг в сферах образования, социального обслуживания, здравоохранения и культуры, проводимая общественными советами при органах власти. Решения, принятые по итогам совместного заседания Государственного совета и комиссии при президенте Российской Федерации по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития, существенно повышают роль независимой оценки как управленческого инструмента. Предусмотрено включение её результатов в систему оценки эффективности работы руководителей организаций социальной сферы, усиление контроля за исполнением рекомендаций и замечаний со стороны населения, а также ряд других мер.

При этом достоверность и применимость результатов, в первую очередь, зависят от участия получателей услуг в проводимых опросах. Уже сейчас можно оценить работу государственных и частных медицинских организаций, детских садов и учреждений среднего профессионального образования во всех муниципалитетах, организаций социального обслуживания, музеев, кинотеатров, культурно-досуговых и иных организаций культуры.

Итоги исследования будут подведены осенью. На основе полученных результатов общественные советы сформируют планы по устранению выявленных недостатков в работе организаций, которые до конца текущего года будут размещены в открытых источниках и приняты к исполнению.

Кроме того, в рамках заседания был рассмотрен вопрос о недавно введенном статусе социально ориентированных некоммерческих организаций – «исполнитель общественно полезных услуг». Для вступления в реестр таких организаций НКО необходимо получить заключение о качестве оказываемых услуг. Указанный статус дает право получать государственную поддержку на срок не менее двух лет.

Региональными министерством социального развития, министерством образования и науки, министерством здравоохранения, комитетом по культуре и искусству и комитетом по физической культуре и спорту, в соответствии с решением Экспертного совета, будет организовано консультирование НКО и пошаговая помощь при подготовке документов для вступления в реестр.