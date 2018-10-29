В правительстве Мурманской области подвели итоги Единого дня приёма граждан

Итоги Единого дня приема граждан в Мурманской области подвели на оперативном совещании в региональном правительстве, которое провёл первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин. Он подчеркнул, что Единый день приёма граждан проводится уже четвертый год по поручению губернатора Марины Ковтун. В этом году таким днём стал вторник, 23 октября. Прием проводился с 15 до 20 часов, чтобы граждане могли обратиться к власти со своими вопросами без отрыва от работы.

Руководитель аппарата правительства Валерий Федько сообщил, что в этот день в органы государственной власти и местного самоуправления обратились 245 человек.

«В этом году нам удалось охватить вниманием больше граждан, чем в прошлые годы. Так, в 2017-м к нам обратились 180 северян. Традиционно самыми многочисленными были обращения, касающиеся жилищно-коммунальной сферы, – 55% от всех поступивших вопросов», – отметил Валерий Федько.

Как прозвучало в докладе, вторая по значимости тема обращений граждан – вопросы социальной сферы: о работе медицинских учреждений, оказании адресной социальной и материальной помощи, занятости населения. Далее в списке – вопросы экономического развития: о благоустройстве населенных пунктов, ремонте автодорог, работе пассажирского транспорта. Их поступило чуть более пятидесяти.

Самыми активными в единый день приема граждан, согласно проведенному анализу, были жители Мурманска, Заозерска и Кировска.

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин рекомендовал органам исполнительной власти и муниципалитетам принять во внимание все без исключения обращения и предпринять исчерпывающие для их решения меры.

Для справки:

12 декабря, в День Конституции, состоится ежегодный общероссийский день приёма граждан (с 12 до 20 часов). Жители Кольского Заполярья в этот день смогут обратиться в приёмную Президента в Мурманской области, федеральные органы власти и их территориальные подразделения, исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления региона.