В правительстве Мурманской области подвели итоги первых двух месяцев работы системы обращения с отходами

Сегодняшнее оперативное совещание в правительстве Мурманской области губернатор Марина Ковтун начала с темы, которая коснулась всех и каждого, – введения на всей территории РФ с 1 января 2019 года новой системы обращения с отходами. Глава региона подчеркнула, что переход на новую систему обращения с отходами в Мурманской области состоялся.

Докладывая об итогах первых двух месяцев работы, директор компании-оператора – Мурманского филиала АО «Управление отходами» Андрей Петров сообщил, что в январе запущены мусоросортировочный комплекс в Междуречье и мусороперегрузочная станция в ЗАТО Александровск, с 1 марта начала работу мусороперегрузочная станция в ЗАТО г. Североморск.

«Совместно с «КолАтомЭнергоСбытом» мы исправили сложности в расчётах с физическими лицами. Мы на сегодня единственный регион в стране, который собрал за первый месяц работы 65% платежей с физических лиц», – доложил Андрей Петров.

По его словам, сейчас идёт работа над решением проблем с платежами юридических лиц. Основная из них – ошибки в заполнении договоров. Региональный оператор надеется устранить неточности в течение следующих двух недель.

«Из положительных итогов отмечу начало отбора вторичных материальных ресурсов. Первые четыре тонны проданы, сейчас ведутся переговоры с рядом организаций. Мы идём по пути максимальной реализации того, что отбираем на сортировке», – отметил Андрей Петров.

Проблемы с несвоевременным или некачественным оказанием услуги по вывозу отходов зачастую связаны с погодными условиями, подчеркнул руководитель компании – регионального оператора. Оперативное взаимодействие с руководством всех муниципалитетов для их устранения налажено. Действенные результаты дает выезд на места совместно с представителями Госжилинспекции и управляющих компаний. Кроме того, разрабатывается план мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок. В конце мая – июня совместно с ОНФ запланированы выездные мероприятия по очистке мест отдыха граждан.

Губернатор поблагодарила оператора за качественную работу, а также вновь напомнила главам муниципальных образований об обязанности держать на контроле работу управляющих компаний по очистке контейнерных площадок от мусора.

«Пока эта работа не будет отлажена, система обращения с отходами не сможет действовать с той эффективностью, на которую рассчитана. Надо, чтобы люди почувствовали, что новая система обращения с ТКО – это наша завтрашняя экологическая чистота», – подчеркнула глава региона.