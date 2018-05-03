В правительстве Мурманской области представлен отчёт о работе министерства транспорта и дорожного хозяйства в 2017 году

Сегодняшнее заседание правительства Мурманской области, которое провёл первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, началось с рассмотрения отчёта о результатах деятельности министерства транспорта и дорожного хозяйства в 2017. С докладом на эту тему выступил глава ведомства Дмитрий Соснин.



Как было отмечено в докладе, общий размер Дорожного фонда Мурманской области на 2017 год составлял почти 2,6 млрд рублей, из них порядка 170 млн рублей – федеральные средства. Так, за счёт Дорожного фонда производилось содержание свыше двух тысяч километров сети региональных и межмуниципальных дорог – на эти цели направлено порядка 870 млн рублей. Отремонтировано 18 дорог региона протяжённостью 108 км, расходы составили более 860 млн рублей. На ряде участков производился ремонт покрытия, в том числе капитальный, оборудовано искусственное освещение. Всего в минувшем году в нормативное состояние приведено около 134 км региональных и муниципальных дорог.



«Экономия средств Дорожного фонда Мурманской области по результатам 2017 года составила свыше 166 млн руб. Данные средства учтены в Дорожном фонде 2018 года и будут дополнительно направлены на реализацию мероприятий в отношении региональных и местных автомобильных дорог», – сообщил Дмитрий Соснин.



Глава ведомства также отметил, что в 2017 году в рамках реализации государственной программы Мурманской области «Развитие транспортной системы» 20 муниципальным образованиям предоставлены субсидии из областного бюджета на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на конкурсной основе в размере более 280 млн руб. Заключено 30 муниципальных контрактов на ремонт 34 км местных автомобильных дорог.



Как проинформировал министр, на территории Мурманской области действуют 48 регулярных межмуниципальных маршрутов. Пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования в 2017 году составил 133 млн пассажиро-километров. Общий размер субсидий из регионального бюджета транспортным предприятиям на организацию транспортного обслуживания населения составил 577 млн руб.



«Правительством Мурманской области принимаются все необходимые меры по сохранению ранее установленного уровня мер социальной поддержки малообеспеченных слоев населения – пенсионеров, школьников и студентов. Продолжает действовать единый социальный проездной билет, который во многих регионах Северо-Западного федерального округа или отменен, или действует лишь на территориях отдельных муниципалитетов», – подчеркнул Дмитрий Соснин.



Говоря о планах на текущий год, министр транспорта и дорожного хозяйства упомянул, в частности, развитие автоматизированной системы учета и оплаты проезда на пассажирском транспорте общего пользования, расширение географии размещения приборов фотовидеофиксации нарушений ПДД, передачу автоподъезда к городу Североморску в федеральную собственность, а также привлечение средств на обустройство автодороги «Лотта» в рамках программы «Коларктик».