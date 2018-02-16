В правительстве Мурманской области собрались полуфиналисты конкурса «Лидеры России»

Сегодня заместитель губернатора Мурманской области Роман Дурягин провёл круглый стол с участниками Всероссийского конкурса «Лидеры России», прошедшими в полуфинал.

«Сегодня Российские и иностранные инвесторы заявляют о готовности запускать и развивать крупные, в том числе промышленные, проекты на территории Мурманской области. Для реализации этих планов потребуются квалифицированные специалисты, обладающие высокими управленческими компетенциями и лидерскими качествами. Участие в таких конкурсах, как «Лидеры России» может стать отправной точкой для реализации не только личной карьеры, но и серьёзных проектов в нашем регионе», – отметил Роман Дурягин, обращаясь к участникам «круглого стола».

Цель Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих навыков.

На региональном уровне такую же цель преследует проект «Резерв управленческих кадров Мурманской области». Он формируется на конкурсной основе комиссией по формированию и подготовке резерва управленческих кадров, которую возглавляет губернатор Марина Ковтун.

Региональное правительство рассмотрит возможность включения полуфиналистов Всероссийского конкурса «Лидеры России» в резерв управленческих кадров Мурманской области без конкурса.