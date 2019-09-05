В правительстве Мурманской области состоялась встреча с аспирантами МИД Норвегии

В правительстве Мурманской области состоялась традиционная встреча с молодыми норвежскими дипломатами. В ходе ознакомительного визита в Заполярье норвежской делегации сообщили об приоритетных направлениях деятельности, составляющих основу экономики региона, перспективах комплексного развития Мурманского транспортного узла, инвестиционно-промышленном потенциале, а также о накопленном опыте приграничного сотрудничества со странами Баренцева/Евроарктического региона.

Открывая встречу, министр экономического развития Елена Тихонова подчеркнула, что в 2019 году отмечается один из ключевых юбилеев по обе стороны границы – 75-летие разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и освобождения Восточного Финнмарка. Как и пять лет назад, в нынешнем году совместными силами планируется ряд памятных мероприятий, приуроченных к празднованию этой годовщины. Программа предусмотрена весьма обширная, в Мурманске она предполагает выставки, гастрольные выступления творческих коллективов, праздничные концерты, научные чтения и ряд других акций.

Кроме того, было отмечено, что Норвегия сохраняет свой статус одного из основных внешнеторговых партнеров Мурманской области, по итогам 2018 года занимая четвертое место после Швейцарии, Финляндии и Нидерландов. Внешнеторговый оборот Мурманской области с Норвегией в прошлом году вырос на 59% по сравнению с 2017 годом и составил порядка 230 млн долларов США или 6% от общего внешнеторгового оборота региона.