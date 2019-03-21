В правительстве Мурманской области состоялось совещание о реализации мер, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Заместитель губернатора Евгений Никора провел совещание с участием представителей Кольской ГМК по вопросу реализации мер, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в том числе в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Такие условия способствуют накоплению вредных загрязняющих веществ в приземном атмосферном слое – например, штиль, туман, влажность воздуха.

В совещании приняли участие представители регионального министерства природных ресурсов и экологии, Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), уполномоченных федеральных ведомств – управлений Росприроднадзора и Роспотребнадзора, которые осуществляют контроль за деятельностью крупных промышленных предприятий.

Кольская ГМК представила информацию о выполняемых мероприятиях по снижению загрязнения воздуха в районе промышленных площадок. Компанией принимаются предусмотренные законодательством меры по минимизации негативного воздействия на воздух, в том числе по снижению выбросов в периоды НМУ.

Вместе с тем, в связи со сложившейся в марте текущего года ситуацией в Мончегорске, управлениями Росприроднадзора и Роспотребнадзора организованы внеплановые проверки в отношении Кольской ГМК в части соблюдения требований законодательства об охране атмосферного воздуха. По итогам проверок будут установлены обстоятельства данной ситуации и предприняты соответствующие меры в рамках действующего законодательства.

Для оптимизации работы службы реагирования на изменение погодных условий компанией ведётся в том числе работа по усилению информационного взаимодействия с ФГБУ «Мурманское УГМС».

Как и любое социально ответственное предприятие, перспективные планы своего дальнейшего развития Кольская ГМК связывает с реализацией природоохранных мероприятий.