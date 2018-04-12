В правительстве Мурманской области состоялось заседание совета по проектной деятельности
Сегодня первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин провел заседание совета по проектной деятельности.
На рассмотрение членов совета была представлена проектная инициатива «Реформа системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории Мурманской области», подготовленная региональными министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и министерством природных ресурсов и экологии.
Проект предусматривает переход на новую систему, при которой ответственной за весь цикл обращения с отходами на территории региона определена одна организация – региональный оператор. К 2021 году планируется построить 10 объектов, включая современный полигон для размещения отходов, сортировочные комплексы и перегрузочные станции, а также запустить раздельный сбор мусора. Команде проекта поручено уделить особое внимание информационно-разъяснительной работе с населением.
В результате реализации проекта к концу 2021 года ожидается снижение доли отходов, направляемых на размещение, с 78% до 63% в общем объеме образующихся твердых коммунальных отходов. По итогам обсуждения советом принято решение о запуске проекта.
Также на заседании рассмотрены и утверждены паспорта двух проектов в сфере здравоохранения.
Проект «Новая поликлиника» направлен на повышение качества медицинского обслуживания населения путем внедрения принципов бережливого производства и стандартизации процессов. Изменения позволят создать комфортные условия в зонах ожидания, улучшить организацию работы поликлиник и сократить время ожидания пациентов у кабинетов не менее чем в 3 раза.
Целью проекта «Паллиативная помощь» является создание единой системы организации паллиативной помощи в стационарных и амбулаторных условиях, организация выездных бригад для оказания помощи на дому.
В ходе заседания Алексей Тюкавин отметил, что важнейшими условиями успешной реализации проектов является командная работа и личная ответственность всех участников.