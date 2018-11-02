В правительстве области обсудили ход исполнения «дорожной карты» по реализации «мурманского» постановления Совета Федерации
Под председательством первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина состоялось заседание рабочей группы по вопросам исполнения постановления Совета Федерации Федерального Собрания РФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Мурманской области», принятого по результатам Дней Мурманской области в Совете Федерации.
На заседании рассмотрен ход исполнения «дорожной карты» по реализации «мурманского» постановления Совета Федерации, подведены первые положительные итоги.
Так, в рамках подготовки проекта федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов федеральными органами исполнительной власти принято решение по включению в Федеральную адресную инвестиционную программу на 2019-2020 годы мероприятия по реконструкции Мурманского областного краеведческого музея.
В планируемый к реализации с 2019 года нацпроект «Культура» включено мероприятие по капитальному ремонту Мурманского областного театра кукол.
Рассматривается возможность в ближайшие два года решить вопрос по рекультивации пометохранилища птицефабрики «Снежная» (нацпроект «Экология», федеральный проект «Чистая страна»).
Реализация «дорожной карты» по исполнению «мурманского» постановления Совета Федерации продолжается.