В правительстве области обсудили прогнозируемые сроки окончания отопительного периода

Прогнозы по завершению в регионе отопительного периода 2017/2018 года обсудили сегодня на оперативном совещании, которое провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.



Как напомнила первый заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Мария Бородина, органам местного самоуправления предоставлено право самостоятельно принимать решение о сроках завершения отопительного периода, но не ранее окончания пятидневного периода со среднесуточной температурой воздуха выше 8 градусов тепла. По информации Мурманского гидрометцентра, такая погода прогнозируется на территории Мурманской области не ранее 10-15 мая. Министерством организован ежедневный мониторинг температурного режима во всех муниципальных образованиях региона. При раннем завершении отопительного периода руководителям администраций муниципалитетов необходимо своевременно внести изменения в графики испытаний тепловых сетей и оповестить об этом жителей.



Алексей Тюкавин призвал главы муниципалитетов активно использовать автоматизированные тепловые пункты для регулирования уровня отопления, особенно в жаркие дни. Это будет способствовать более эффективному расходованию топливных ресурсов и позволит избежать дополнительных расходов населения.