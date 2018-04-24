В правительстве прошло заседание Мурманского областного организационного комитета «Победа». В его работе принял участие председатель регионального парламента Сергей Дубовой. Члены оргкомитета обсудили план по подготовке и проведению празднования памятных дат военной истории России в 2018 году.

Отмечалось, что в текущем году жителей и гостей Кольского Заполярья ждет насыщенная культурная программа мероприятий, посвященная памятным датам. Особое внимание уделено подготовке и проведению празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне на территории региона.

Сергей Дубовой подчеркнул, что до 9 мая осталось меньше двух недель:

- Это очень важная дата в России, Великая Отечественная война затронула каждую семью, и нам всем нужно с большим вниманием отнестись к ветеранам и подготовке к празднику.

Кульминацией Дня Победы в Мурманске станет участие жителей и гостей города во Всероссийской акции «Бессмертный полк».

Также шла речь об обеспечении безопасности в праздничные дни.