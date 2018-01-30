В правительстве региона изыщут финансовые средства на запуск программы «Арктический доктор»

На оперативном совещании губернатор Марина Ковтун поручила разработать и запустить программу «Арктический доктор» силами регионального бюджета, дополнив её льготной ипотекой для медицинских работников.

«Инициатива «Арктический доктор» вызвала большой интерес. Люди уже обращаются к нам с желанием приехать в Мурманскую область. С учётом большого размера выплат считаю, что участие в «Арктическом докторе» должны принимать только высококвалифицированные специалисты», – подчеркнула Марина Ковтун.

Как сообщил министр здравоохранения Валерий Перетрухин, в конце минувшего года принята федеральная государственная программа «Развитие здравоохранения», предусматривающая выплату одного миллиона рублей медработникам, переехавшим в города с населением менее 50 тысяч человек. Вместе с тем дефицит врачей в медицинских организациях, расположенных в трех городах региона с численностью населения более 50 тысяч человек (Мурманск, Апатиты и Североморск), составляет 75% от общей потребности. Таким образом, новые условия предоставления единовременной компенсационной выплаты не позволят кардинально изменить ситуацию с врачебными кадрами в Мурманской области.

Марина Ковтун подчеркнула, что проблему дефицита врачей в регионе необходимо решать уже сейчас, параллельно с вопросом жилья для врачей, иначе денежные выплаты во многом теряют смысл.

«Региональным Министерством здравоохранения совместно с Министерством строительства и территориального развития Мурманской области был проработан вопрос о создании ипотечного продукта для медицинских работников, предусматривающего погашение 20% от суммы первоначального взноса по кредиту», – проинформировал Валерий Перетрухин.

Для запуска региональной программы «Арктический доктор» глава региона дала ряд поручений профильным ведомством. Министерству здравоохранения – подготовить проект закона, предусматривающий поэтапные компенсационные выплаты в общем размере два миллиона рублей врачам-специалистам за счет средств областного бюджета в срок до 1 апреля 2018 года. Совместно с министерством строительства и территориального развития Мурманской области – обеспечить реализацию ипотечного продукта для медицинских работников до 1 июня. Министерству финансов Мурманской области поручено дополнительно предусмотреть финансовые средства на реализацию указанных мероприятий и подготовить соответствующие изменения в закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».