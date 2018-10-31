В правительстве региона обсудили перспективы сотрудничества в ликвидации накопленного экологического ущерба и реализации проектов обращения с отходами

Перспективы сотрудничества в области ликвидации накопленного экологического ущерба и реализации проектов обращения с отходами на территории Мурманской области обсудили участники совещания под председательством заместителя губернатора Евгения Никоры.

В числе обсуждавшихся вопросов – разработка проекта рекультивации санкционированной городской свалки твёрдых отходов города Мурманска, рекультивация помётохранилища бывшего ОАО «Птицефабрика «Снежная», работы по очистке Кольского залива от затопленных и затонувших объектов, возможность реализации проектов по переработке золошлаковых отходов и строительству объектов теплоснабжения, работающих на альтернативных источниках энергии.

В ходе совещания были заслушаны предложения ООО «РусатомГринвэй». Компания является интегратором нового направления деятельности Госкорпорации «Росатом» по обращению с отходами производства и потребления. В настоящее время ООО «РусатомГринвэй» прорабатывает вопросы реализации проектов в этой сфере с привлечением передовых технологий и с учётом многолетнего опыта Госкорпорации «Росатом» по реабилитации загрязнённых территорий.