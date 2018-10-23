В правительстве региона обсудили строительство ветропарка в Кольском районе

Сегодня в правительстве Мурманской области под председательством заместителя губернатора Евгения Никоры состоялось рабочее совещание по вопросам реализации инвестиционного проекта по строительству ветропарка в Кольском районе. Действуя через свою дочернюю компанию ООО «Энел Рус Винд Кола», ПАО «Энел Россия» будет строить Кольскую ветроэлектростанцию установленной мощностью 200,97 МВт.

В совещании приняли участие заместитель губернатора Роман Дурягин, представители профильных министерств региона, Генеральный директор ООО «Энел Рус Винд Кола» Мариям Мусрепова, Генеральный директор ООО «Энел Грин Пауэр Рус» Ксения Баланда, руководители ПАО «Энел Россия».

Как отметил Евгений Никора, Мурманская область является регионом с большим количеством «зеленой» энергии в общем энергетическом балансе. Строительство ветропарка позволит региону увеличить долю выработки «чистой» энергии.

Стороны обсудили взаимодействие в ходе реализации этапов проекта. В настоящее время работы над строительством ветропарка ведутся согласно графику.

Напомним, право на строительство объекта ветрогенерации в Мурманской области мощностью 200,97 МВт ПАО «Энел Россия» получило в результате победы в тендере инвестиционных проектов на основе возобновляемых источников энергии, проводимом в 2017 году.

Кольская ВЭС, ввод в эксплуатацию которой запланирован на конец 2021 года, будет расположена вдоль дороги г. Мурманск – п. Туманный – Серебрянские ГЭС и сможет вырабатывать порядка 730 ГВтч в год, избегая при этом выброса около 241 400 тонн углекислого газа в атмосферу.

В ноябре Генеральный директор ПАО «Энел Россия» Карло Палашано Вилламанья примет участие в открытии специализированной выставки-конференции «СевТЭК: Северный топливно-энергетический комплекс», которая состоится в рамках Мурманской международной деловой недели.