В правительстве региона подвели итоги первомайских праздничных дней с точки зрения возникновения чрезвычайных ситуаций

Сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области, которое провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, подвели итоги первомайских праздничных и выходных дней с точки зрения возникновения чрезвычайных ситуаций. Как доложил и.о. председателя комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Андрей Игнатенко, за период первомайских праздников на территории региона чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Не зафиксировано лесных пожаров, а также происшествий на туристических маршрутах и водных объектах.



Вместе с тем, отметил Андрей Игнатенко, серьезную озабоченность вызывают пожары, возникшие в результате пала сухой травы, – происшествия были отмечены на территории Кандалакшского района и Мурманска. Благодаря оперативным действиям пожарных серьезных последствий допущено не было.



Алексей Тюкавин поручил главам администраций муниципалитетов взять на особый контроль вопрос безопасности граждан с учетом переходного температурного режима. В частности, обеспечить пожарную безопасность в лесах и недопущение палов сухой травы, усилить работу по запрету выхода граждан на лед, осуществлять постоянный контроль возникновения ледовых заторов на реке Варзуге.