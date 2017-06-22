В прокуратуре Мурманской области обобщены результаты надзора за исполнением законодательства в сфере уголовно-правовой статистики за январь-май 2017 года.

При проведении проверок в правоохранительных органах Мурманской области выявлено 4047 нарушений, допущенных при учёте преступлений и формировании форм федерального статистического наблюдения о результатах следственной работы и дознания, рассмотрении сообщений о преступлении, 432 из которых связано с нарушением сроков представления документов первичного учета.

Анализ результатов работы показал, что правоохранительными органами не уделяется должного внимания вопросам достоверности социально-экономических и иных характеристик преступлений.

По инициативе прокуроров устранено 2759 нарушений, связанных с искажением сведений о преступлении и о лице, его совершившем, в том числе с неотражением либо необоснованным отражением в статистических карточках и (или) статистической отчетности сведений о совершении преступлений в состоянии алкогольного опьянения (80), в общественных местах, в том числе на улицах (420), лицами, ранее совершавшими преступления (162), о подразделениях, службах и правоохранительных органах, выявивших преступление (241), о сумме причиненного (57) и возмещенного (16) материального ущерба.

В связи с отменой прокурорами незаконных постановлений о возбуждении уголовного дела и об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, с учёта в информационном центре УМВД России по Мурманской области снято 126 преступлений.

В целях устранения нарушений закона прокурорами в адрес руководителей правоохранительных органов внесено 196 актов прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 100 должностных лиц, в том числе 22 руководителя.

Принятые меры позволили обеспечить достоверность уголовно-правовой статистики в Мурманской области.