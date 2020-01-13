В праздничные дни на пограничных автомобильных пунктах пропуска Мурманской таможни отмечено снижение потока туристов

С 31 декабря прошлого года по 8 января 2020 года в пограничных автомобильных пунктах пропуска «Салла», «Лотта» и «Борисоглебск» через границу проследовали 16780 граждан (в прошлом году - 17812) и 6410 единиц автотранспорта, в том числе туристических автобусов (в прошлом году – 6720).

Как сообщает Мурманская таможня, 31 декабря и 1 января движение через границу во всех пунктах пропуска не прекращалось. Так, в МАПП «Борисоглебск» на въезд-выезд через границу проследовали 451 человек (в прошлом году – 384), в МАПП «Салла» - 500 (в прошлом году – 391), в МАПП «Лотта» – 193 (в прошлом году – 196).

В течение новогодних праздничных выходных таможенными инспекторами на границе возбуждены 19 дел об административных правонарушениях. Они все связаны с нарушением физическими лицами порядка и норм ввоза/вывоза продукции животного и растительного происхождения, алкогольной продукции, автомобильного топлива.