В праздничные дни нового года северянам было не до болезней

Как сообщает региональное Управления Роспотребнадзора, результаты еженедельного мониторинга заболеваемости на поднадзорных территориях Мурманской области свидетельствуют о том, что с 1 по 7 января 2018 года заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) находится на неэпидемическом уровне.

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ стабильная, интенсивность эпидемического процесса находится на обычном сезонном уровне. Показатели заболеваемости, как в отдельных возрастных группах, так и по совокупному населению ниже эпидемического порога.

По данным вирусологического мониторинга выделенные из биологического материала больных представляют собой группы вирусов не гриппозной природы (парагрипп; аденовирусы; респираторно-синцитиальные вирусы).