В праздничные дни порядок в Мурманской области будет обеспечен

В то время, когда большинство северян готовится к новогодним праздникам, а администрация города и региона старается, чтобы Новый 2020 год северяне встретили весело и беззаботно, находятся «тёмные» личности, которые омрачают сказочное настроение от многочисленных культурно-массовых мероприятий.

НАПРЯЖЁННАЯ НЕДЕЛЯ

Например, 16 декабря, в Мурманске пришлось эвакуировать людей из зданий городской администрации Мурманска и областного правительства, железнодорожного вокзала, больницы. Из-за поступившего сообщения о минировании пришлось проводить аналогичную операцию и из здания одного из районных судов.

К этим действиям спасателей, медиков и, в первую очередь, представителей силовых ведомств люди относились с пониманием, чётко выполняя требования и рекомендации последних. Но были и недовольные граждане, у которых сорвались встречи, которым пришлось прервать работу, ждать несколько часов, когда специалисты проверят все помещения и прилегающую территорию на наличие взрывных устройств.

Напомним, из-за ложного сообщения о минировании зданий регионального правительства и Арбитражного суда аналогичные действия проводились и в начале декабря этого года. А это потеря рабочего времени, и это огромные материальные потери, и это огромные усилия специалистов многих служб, которые обязаны оперативно реагировать на такие сигналы. Тревожные декабрьские события в Мурманске оказались только каплей в море.

Например, в понедельник этой недели и только в Москве были эвакуированы более 400 зданий (!), на стылой декабрьской улице оказались 120 тысяч человек (!). На следующий день кратковременный кошмар довелось пережить пассажирам на 25 станциях столичного метро.

Пока известно о двух «раскрытых» делах. В Комсомольске-на-Амуре, например, силовики заинтересовались одним школьником-шутником, в Мурманске улов был серьёзнее – сторонник запрещённой в России экстремистской организации «Правый сектор», у которого ещё и был обнаружен тайник со взрывчаткой. Как утверждают правоохранительные органы, основной вал звонков «телефонных террористов» идёт с территории Украины.

ЛОЖНЫХ СООБЩЕНИЙ ОБ АКТАХ ТЕРРОРИЗМА СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

Как этого делать не хочется, но можно предположить, что декабрьская телефонного терроризма нацелена на сотрудников госбезопасности, у которых 20 декабря – День работника органов безопасности РФ.

На этой же неделе состоялось заключительное в этом году заседание региональной антитеррористической комиссии по вопросам готовности силовых структур, исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Мурманской области к обеспечению безопасности граждан в период проведения новогодних и рождественских праздников. На заседании комиссии затрагивалась тема одной из актуальных для Мурманской области угроз безопасности в 2019 году – рост количества поступающих в органы власти и управления, учреждения и организации региона заведомо ложных сообщений об актах терроризма. Так, в 2019 году УФСБ осуществлена проверка 47 анонимных «проявлений». Во взаимодействии с УМВД России по Мурманской области установлен 41 автор, исполнитель и распространитель информации об угрозах взрывов, за исключением веерных рассылок ложных информаций террористического характера с электронных адресов, принадлежащих иностранным провайдерам. Возбуждены 16 уголовных дел. Приговоры, как правило, не связаны с лишением свободы, однако неизменно предполагают значительный штраф – порядка 200 тысяч рублей. Вдобавок, с виновного взыскивается стоимость выезда и работы тревожных служб.

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ НАДО ЗНАТЬ

Относиться к этому явлению каждый может по-своему, но в любом случае реагировать на тревожное сообщение все должны адекватно, как это рекомендуют специалисты. Например, отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике коррупции администрации города Мурманска разработал типовую инструкцию по действиям при возникновении угрозы совершения терактов и иных чрезвычайных ситуаций:

1. При обнаружении предметов, похожих на взрывные устройства:

— уточнить, по возможности, кто владелец подозрительного предмета, сообщить руководителю, иному ответственному лицу на объекте о наличии такого предмета;

Категорически запрещается:

— прикасаться к этому предмету, накрывать его чем-либо и перемещать;

— пользоваться вблизи предмета средствами радио- и сотовой связи;

— по указанию руководителя или самостоятельно сообщить по телефону «02» в дежурную часть полиции, единую службу спасения «01», «112» о случившемся с указанием наименования объекта и его адреса, времени обнаружения предмета;

— до прибытия следственно-оперативной группы принять меры к оповещению и эвакуации оставшегося персонала и посетителей, оградить и перекрыть доступ к месту обнаружения предмета;

— принять меры по исключению доступа посторонних к местам хранения документов и материальных ценностей;

— по прибытии представителей правоохранительных органов, аварийно-спасательных и иных служб проинформировать о ситуации и действовать по их указаниям;

— получив информацию о возможности возобновления работы, продолжать выполнять свои служебные обязанности.

2. При получении по телефону сообщения об угрозе минирования (минировании) объекта:

— зафиксировать время поступления сообщения, запомнить характерные признаки звонившего (пол, возраст и т.п.), содержание разговора, который записать на бумаге;

— по указанию руководителя или самостоятельно сообщить по телефону «02» в дежурную часть полиции, единую службу спасения «01», «112» о случившемся, с указанием наименования объекта и его адреса;

— до прибытия следственно-оперативной группы принять меры к оповещению оставшегося персонала и посетителей, с целью последующей эвакуации;

— принять меры по исключению доступа посторонних к местам хранения документов и материальных ценностей;

- по прибытии представителей правоохранительных органов, аварийно-спасательных и иных служб проинформировать о ситуации и действовать по их указаниям;

— получив информацию о возможности возобновления работы, продолжать выполнять свои служебные обязанности.

3. При попытке захвата (захвате) объекта, заложников:

— попытаться сообщить о происшествии в дежурную часть полиции по телефону «02» или единую службу спасения «01», «112»;

— категорически запрещается самостоятельно вступать в переговоры с лицами, совершившими противоправные деяния, если они сами этого не потребуют;

— при необходимости, выполнять требования преступников, если это не связано с причинением вреда жизни и здоровью людей;

— не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия и привести к человеческим жертвам;

— по прибытии представителей правоохранительных органов, проинформировать о ситуации и действовать по их указаниям.

4. При обнаружении возгорания:

— немедленно сообщить о случившемся в единую службу спасения «01», «112» (содержание сообщения: наименование объекта, адрес, наличие людей в здании, где происходит горение, какие меры приняты по эвакуации людей, фамилия сообщившего и номер телефона);

— доложить о возгорании (пожаре) руководству;

— открыть запасные выходы и организовать оповещение и эвакуацию посетителей из здания согласно плану эвакуации;

— для предотвращения распространения огня и задымления помещений закрыть двери в зоне горения, опустить противопожарный занавес;

— если не сработала автоматическая система пожаротушения попытаться включить её вручную;

— приступить к тушению возгорания имеющимися средствами пожаротушения;

— по прибытии пожарной охраны проинформировать об обстановке и принятых мерах по эвакуации людей, тушению пожара, количестве людей, подлежащих эвакуации, их месте нахождения и в дальнейшем действовать по их указаниям;

— получив информацию о возможности возобновления работы, продолжить выполнять свои служебные обязанности.

5. При возникновении иных чрезвычайных ситуаций:

— сообщить руководителю, иному ответственному лицу на объекте о возникновении чрезвычайной ситуации, по их указанию или самостоятельно сообщить в единую службу спасения «01», «112» с указанием наименования объекта и его адреса;

— при необходимости принять меры к выводу людей с объекта согласно плану эвакуации.

К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ГОТОВЫ

Чтобы быть во всеоружии в любое время года, представители силовых структур регулярно проводят тренировки, направленные на повышение профессиональных навыков. Например, в Североморске на этой неделе под руководством заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Виктора Соколова проходит учебно-методический сбор с руководящим составом местных и территориальных военных гарнизонов флота по тематике гражданской обороны (ГО), противодействия терроризму, управлению силами в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС) и ликвидации их последствий. К мероприятию также привлечены специалисты Главного управления МЧС России по Мурманской области и подразделений Федеральной службы безопасности РФ.

В первый день сбора состоялись методические занятия по организации первоочередных мер при совершении террористического акта в территориальной зоне ответственности Северного флота и организации проведения контр-террористической операции. Были заслушаны доклады о работе, проделанной в сфере противодействия терроризму, а также в области гражданской обороны и ликвидации ЧС на Северном флоте в уходящем году, и поставлены задачи на 2020 год. Начальники Архангельского территориального и Полярнинского местного гарнизонов доложили об организации подготовки подчинённых органов управления и сил гражданской обороны к выполнению поставленных задач.

На площадке соединения ПВО Северного флота прошли практические занятия с развёртыванием в районе чрезвычайной ситуации оперативного штаба пожарно-спасательного гарнизона, подвижного пункта управления ГУ МЧС России по Мурманской области и вспомогательного пункта управления оперативной группы флота. Обучаемым была показана организация связи, управления и взаимодействия между различными ведомствами на месте ЧС с демонстрацией современной техники, с помощью которой происходит мониторинг обстановки и руководство силами, непосредственно действующими на месте ликвидации техногенной аварии, катастрофы или другой чрезвычайной ситуации.

Учебно-методический сбор завершится вчера. Его участники проведут круглый стол по планированию территориальной обороны в субъектах России, а также штабную тренировку по той же тематике.

ПРАВОПОРЯДОК БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕН

Если сообщения об угрозах минирования тех или иных объектов в нашем регионе являются всё-таки редким явлением, то вот неадекватное, а часто и преступные действия северян в праздничные дни доставляют много хлопот представителям правопорядка и врачам, а уж горе и слёзы от пьяных дебошей перечёркивают всю радость новогодних дней. Именно в эти дни экстренным служба приходится работать в авральном режиме. Граждане устраивают драки, получают травмы при взрывах петард, совершают налёты на магазины, калечат и убивают собутыльников, своих любимых и близких. От действий безудержно развеселившихся граждан страдают и случайные люди…

В городах и посёлках нашей области в ближайшие праздничные дни запланировано проведение около 700 мероприятий, посвященных новогодним праздникам, которые пройдут более чем на 450 объектах – детских садах, школах, домах и дворцах культуры, театрах и на площадях населенных пунктов. По предварительным подсчётам, в этих мероприятиях примут участие более 100 тысяч человек.

Среди наиболее значимых мероприятий – уже начавшиеся губернаторские новогодние ёлки, новогодние утренники главы Мурманска. Непосредственно в ночь с 31 декабря на 1 января планируется проведение массовых народных гуляний вокруг примерно сотни ёлок. По предварительным данным, в этих гуляниях примут участие около 50 тысяч человек. В ночь с 6 на 7 января торжественные богослужения, посвященные Рождеству Христову, традиционно пройдут в 36 монастырях, церквях, храмах, приходах.

Чтобы как-то снивелировать негативные явления и обезопасить законопослушных жителей Заполярья от разных ЧП, на заключительном в этом году заседании региональной антитеррористической комиссии по вопросам готовности силовых структур, исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Мурманской области к обеспечению безопасности граждан в период проведения новогодних и рождественских праздников начальник управления охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти УМВД России по Мурманской области Сергей Липовецкий сообщил, что в соответствии с принятым в УМВД по Мурманской области планом осуществляется комплекс профилактических мер для предотвращения нарушений общественного порядка, в том числе антитеррористического характера. В частности, проводятся кинологические обследования на наличие взрывчатых веществ помещений, в которых состоятся культурно-массовые мероприятия, сотрудники, заступающие на охрану развлекательных мероприятий, получают соответствующий инструктаж.

Принимаются дополнительные меры для повышения безопасности дорожного движения, увеличится число постов ДПС. Проводятся проверки технического состояния автобусов, задействованных для перевозки детей, водители тщательно инструктируются.

По информации Сергея Липовецкого, всего для обеспечения правопорядка в местах проведения новогодних праздников, а также в церквях и храмах планируется привлечь около 700 сотрудников органов внутренних дел, 200 сотрудников Росгвардии, 150 представителей частных охранных организаций, 100 народных дружинников.