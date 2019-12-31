В праздничные дни пригородные и междугородные автобусы будут работать по воскресному расписанию

Как сообщает ОАО «Мурманскавтотранс», пригородные и междугородные автобусы в последний день 2019 года - 31 декабря будут работать по расписанию будних дней. Это маршруты пригородного сообщения №№ 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 117, 120, 124, 134 и 140.

С 1 по 8 января 2020 года автобусы будут работать по воскресному расписанию.

Уточнить время отхода автобусов в тот или иной день можно на сайте автопредприятия.