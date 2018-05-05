В преддверии 100-летия Пограничных войск России в Мурманске открылась музейная экспозиция по истории Погранвойск Заполярья

В Мурманске состоялось торжественное открытие музейного образования Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району. Основной базой для экспозиции стали предметы, переданные сотрудниками Пограничного управления, ветеранами-пограничниками и их семьями, а также документы из архивов службы. От имени депутатов областной Думы к коллективу погрануправления обратился спикер регионального парламента Сергей Дубовой:

- Символично, что это событие происходит в преддверии профессионального праздника и знаменательной даты – 100-летия Пограничных войск России, - отметил глава регионального парламента. - В нашем приграничном регионе всегда было и останется особое, уважительное отношение к воинам в зеленых фуражках. Мы чтим подвиги советских пограничников в годы Великой Отечественной войны и отдаем дань уважения и памяти тем, кто насмерть стоял за каждую пядь родной земли.

Сергей Дубовой выразил уверенность, что экскурсия по истории Погранвойск Заполярья в музее будет познавательной, увлекательной и запоминающейся.

Отдельные слова благодарности парламентарий выразил личному составу управления – за активную работу с ветеранами пограничных органов, общественными организациями, военно-патриотическими клубами и молодёжью.

Спикер поздравил коллектив управления с наступающим профессиональным праздником, пожелал здоровья, благополучия, успехов в службе на благо Отечества, вручил памятный адрес областной Думы.