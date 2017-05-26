В преддверии 79-летия Мурманской области губернатор Марина Ковтун вручила северянам высокие государственные и региональные награды
Сегодня на торжественном вечере, посвященном 79-летию образования Мурманской области, губернатор Марина Ковтун вручила труженикам региона высокие государственные награды.
Заведующая отделением Мурманской детской городской клинической больницы Ольга Котова удостоена почетного звания «Заслуженный врач РФ». Горнорабочему очистного забоя подземного участка шахты «Каула-Котсельваара» рудника «Северный» АО «Кольская горно-металлургическая компания» Михаилу Назарову присвоено звание «Заслуженный шахтёр РФ». Почётного звания «Заслуженный металлург РФ» удостоены плавильщик плавильного цеха АО «Кольская горно-металлургическая компания» Виктор Нечаев и старший мастер участка АО «Кольская горно-металлургическая компания» Михаил Холодов.
Медалью «За спасение погибавших» награждены начальник караула 62 пожарной части Кандалакшского филиала Государственной противопожарной службы Мурманской области Евгений Корняков и начальник 61 пожарной части Кандалакшского филиала Государственной противопожарной службы Мурманской области Валерий Муратов.
Знаки отличия «За заслуги перед Мурманской областью» из рук главы региона Марины Ковтун получили Алла Журавлева, актриса Мурманского областного драматического театра, народная артистка Российской Федерации, Андрей Лукинский, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии – врач сердечно-сосудистый хирург Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина, Марина Скоромникова, актриса Мурманского областного драматического театра с 1969 по 2016 год, народная артистка РСФСР.
Знаком отличия «За заслуги перед Мурманской областью» посмертно награждена актриса Драматического театра Северного флота, народная артистка Российской Федерации Маргарита Васильевна Конторина. Награду приняла сестра актрисы Алла Ивановна Молоканова.