В преддверии Дня физкультурника в правительстве Мурманской области чествовали лучших спортсменов, тренеров и организаторов спорта

В преддверии Дня физкультурника, который в эту субботу в России отметят в 80-й раз, врио губернатора Андрей Чибис встретился с физкультурным активом Мурманской области.

Встреча началась с минуты молчания в память о трагически погибшей талантливой заполярной спортсменке Элине Гисмеевой.

Андрей Чибис отметил, что День физкультурника объединяет миллионы приверженцев здорового образа жизни, всех, кто любит спорт – вне зависимости от профессии и возраста.

«Хорошая физическая подготовка, позитивное мышление, здоровый образ жизни каждого из нас – это вклад в здоровье нации. Укрепляя здоровье, спорт совершенствует не только тело, но и дух, воспитывает мужество, упорство в достижении цели, закаляет силу воли. Задача правительства Мурманской области – создавать условия для занятий физкультурой и спортом», – считает Андрей Чибис. Так, при поддержке Министерства спорта России в мурманской Долине Уюта будет построен современный спортивно-досуговый центр. В рамках нацпроекта «Спорт – норма жизни» в регионе возводятся два ФОКа, крытый каток, региональный центр спортивной подготовки по горнолыжному спорту, межшкольный стадион, ведётся укладка футбольных полей. Кроме того, запланировано строительство новых бассейнов.

В торжественной обстановке глава региона вручил представителям физкультурного актива области федеральные и региональные награды. Знаком отличия губернатора Мурманской области «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в Мурманской области» отмечены: начальник отдела по физической культуре и спорту администрации города Полярные Зори Светлана Степанова, старший методист комитета по физической культуре и спорту администрации города Мончегорска Валентина Первышина, председатель комитета Мурманской областной Думы Лариса Круглова. За большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта в Мурманской области, многолетнюю плодотворную работу по подготовке специалистов медалью Петра Лесгафта министерства спорта РФ награждена декан факультета естествознания, физической культуры и безопасности жизнедеятельности Мурманского арктического государственного университета Ольга Киевская.

Также врио губернатора вручил золотые знаки отличия комплекса ГТО, соответствующие высшему уровню сложности всех сданных норм. В своих возрастных ступенях этими знаками отмечены дедушка и внук Сергей Тарасов и Егор Федотенко из Мурманска, Григорий Осипов из поселка Мурмаши, мурманчане Владислав Савельев, Елизавета Исаева, Оксана Моцная и Ольга Шевченко, а также супружеская пара из Североморска Анна и Николай Малиновские, которые уже 38 лет вместе и в жизни, и на спортплощадке.

Высокие спортивные результаты чемпиона мира по тайскому боксу Ильи Баланова и его отца и тренера Алексея Баланова отмечены памятным подарком.