В преддверии Дня молодёжи Мурманск присоединился к региональной акции «Один день в новом месте»

Каждый мурманский студент, подавший заявку на участие, получил возможность посетить одну из городских организаций. Акция призвана помочь молодёжи узнать о том, как проходит будничный рабочий процесс у людей разных профессий.

Среди прочих мурманские студенты познакомились с работой главы муниципального образования город Мурманск и специалиста по работе с молодежью.

Так, Владислав Михайлов, член Мурманского городского студенческого совета, познакомился с работой главы муниципального образования город Мурманск Тамары Прямиковой, вместе с которой принял участие в сегодняшних мероприятиях.

– Мы прекрасно понимаем, что пройдет время и нас сменит молодое поколение. Вот поэтому такие акции очень важны – они дают возможность заранее познакомиться с профессией. Например, сегодня мы поговорили о работе главы муниципального образования, разобрались со структурой и формами работы Совета депутатов города, познакомились с вопросами, которые решают депутаты и чиновники, – рассказала Тамара Прямикова.

Еще один студент – Никита Иванов посетил Молодёжный центр гражданских инициатив МАУ МП «Объединение молодёжных центров» и примерил на себя обязанности специалиста по работе с молодёжью. Вместе с сотрудниками Центра Никита принял участие в одном из тренингов и подготовке мероприятий ко Дню молодёжи.