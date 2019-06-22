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Мурманская область. Арктика22.06.19 08:00

В преддверии Дня молодёжи названы имена самых активных молодых жителей Мурманской области

В преддверии Дня молодёжи в Мурманской области подведены итоги нескольких федеральных и региональных конкурсов и проектов, отмечены значимые события в молодежной среде региона. Торжественное мероприятие «Молодёжный вечер» с участием молодёжного актива Кольского Заполярья сегодня состоялось в Мурманске.

Приветствуя гостей вечера, заместитель губернатора Роман Дурягин поблагодарил их за активную работу.

«Благодаря вам, активным, неравнодушным, полным идей молодым людям, Мурманская область звучит на всех крупных мероприятиях страны. Мы это видим, и  всячески стараемся вас поддержать. Говорят, за молодёжью будущее, глядя на вас, мы можем смело сказать, что будущее нашей области в надёжных руках», – сказал вице-губернатор.

Роман Дурягин вручил памятные медали и грамоты XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, состоявшегося в Сочи в 2017 году. Северяне также отмечены благодарностями оргкомитета фестиваля.

На вечере были подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса молодёжных авторских проектов «Моя страна – моя Россия», конкурсов «Лучший работник сферы молодёжной политики Мурманской области», определены обладатели награды «Молодёжное признание – 2019», отмечены лучшие волонтеры региона.

 

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