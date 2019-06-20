В преддверии Дня молодёжи в Мурманске состоится торжественное мероприятие «Молодёжный вечер»

В преддверии Дня молодёжи региональное министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям проведёт «Молодёжный вечер». Участие в торжественном мероприятии примут представители молодежных общественных объединений, специалисты сферы государственной молодёжной политики муниципальных образований региона, советов по реализации государственной молодёжной политики.

В рамках «Молодёжного» вечера будут подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса молодёжных авторских проектов «Моя страна – моя Россия», а также региональных конкурсов «Лучший работник сферы молодёжной политики Мурманской области», «Награда «Молодёжное признание – 2019». Благодарственными письмами министерства будут отмечены лучшие волонтеры региона.

Молодёжный вечер состоится 21 июня в Мурманске в Доме культуры «Первомайский» (ул. З. Космодемьянской, 2а). Начало в 14.00.