В преддверии Дня моряка-подводника на Северном флоте прошёл товарищеский матч команд «Легенды хоккея» и «Последний аргумент»

В воскресенье в гарнизоне подводников-североморцев - городе Заозёрске состоялся товарищеский матч между легендами советского и российского хоккея и хоккеистами Северного флота, посвященный Дню моряка-подводника.

В составе команды «Легенды хоккея» играли легендарные советские и российские хоккеисты, неоднократные Олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, первенств СССР и России: Ильдар Мухометов, Илья Бякин, Александр Гуськов, Андрей Коваленко, Алексей Морозов, Вячеслав Буцаев, Роман Ильин и Виктор Гордиюк. В сборную «Последний аргумент» вошли хоккейные пятерки из команд управления и штаба Северного флота «К-21», подводных сил - «Тайфун» и соединения атомных подводных лодок - «Медведи». Возглавил команду командующий флотом адмирал Николай Евменов.

Перед началом товарищеской встречи перед зрителями выступил известный эстрадный певец Денис Клявер, а также концертная бригада подводных сил Северного флота «Хорошее настроение» и творческие коллективы города Заозёрска.

Матч проходил на открытой площадке при горячей поддержке болельщиков и зрителей и окончился со счётом 14:15 в пользу «Легенд хоккея». Хет-триком отличился командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов. После игры прославленные хоккеисты посетили с экскурсией атомный подводный ракетный крейсер «Воронеж».

На стадионе для жителей гарнизона была организована выставка исторической и современной военной техники, в том числе времён Великой Отечественной войны: танк «На испуг», самоходная артиллерийская установка АСУ-85, артиллерийское орудие Д-44, один из основных транспортных автомобилей Красной Армии ЗИС-5 и знаменитая «Тачанка» - конная рессорная повозка со станковым пулеметом.

Как сообщает пресс-служба СФ, современное вооружение было представлено бронетранспортерами различных модификаций, реактивной системой залпового огня 2Б17 «Торнадо», дымовая машина ТДА-3, мотовездеход АМ-1 и снегоход А-1.

Для зрителей работали полевая кухня с бесплатной раздачей солдатской каши и чая, передвижные павильоны «Военторга» с хоккейным инвентарем, продовольственной и сувенирной продукцией.