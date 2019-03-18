Опять взрывают, опять дороги перекрываютХОРОШИЕ НОВОСТИ: Кофейня в тюрьме и коралловые питомники около Сейшельских островов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика18.03.19 10:12

В преддверии Дня моряка-подводника на Северном флоте прошёл товарищеский матч команд «Легенды хоккея» и «Последний аргумент»

В воскресенье в гарнизоне подводников-североморцев - городе Заозёрске состоялся товарищеский матч между легендами советского и российского хоккея и хоккеистами Северного флота, посвященный Дню моряка-подводника.

В составе команды «Легенды хоккея» играли легендарные советские и российские хоккеисты, неоднократные Олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, первенств СССР и России: Ильдар Мухометов, Илья Бякин, Александр Гуськов, Андрей Коваленко, Алексей Морозов, Вячеслав Буцаев, Роман Ильин и Виктор Гордиюк. В сборную «Последний аргумент» вошли хоккейные пятерки из команд управления и штаба Северного флота «К-21», подводных сил - «Тайфун» и соединения атомных подводных лодок - «Медведи». Возглавил команду командующий флотом адмирал Николай Евменов.

Перед началом товарищеской встречи перед зрителями выступил известный эстрадный певец Денис Клявер, а также концертная бригада подводных сил Северного флота «Хорошее настроение» и творческие коллективы города Заозёрска.

Матч проходил на открытой площадке при горячей поддержке болельщиков и зрителей и окончился со счётом 14:15 в пользу «Легенд хоккея». Хет-триком отличился командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов. После игры прославленные хоккеисты посетили с экскурсией атомный подводный ракетный крейсер «Воронеж».

На стадионе для жителей гарнизона была организована выставка исторической и современной военной техники, в том числе времён Великой Отечественной войны: танк «На испуг», самоходная артиллерийская установка АСУ-85, артиллерийское орудие Д-44, один из основных транспортных автомобилей Красной Армии ЗИС-5 и знаменитая «Тачанка» - конная рессорная повозка со станковым пулеметом.

Как сообщает пресс-служба СФ, современное вооружение было представлено бронетранспортерами различных модификаций, реактивной системой залпового огня 2Б17 «Торнадо», дымовая машина ТДА-3, мотовездеход АМ-1 и снегоход А-1.

Для зрителей работали полевая кухня с бесплатной раздачей солдатской каши и чая, передвижные павильоны «Военторга» с хоккейным инвентарем, продовольственной и сувенирной продукцией.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаВ энергетическом сердце страны
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
ПодробнееЧем хуже, тем лучше, или «Ведомости» пророчат Мурманской области смену губернатора
-Слово не воробей...Чтобы не умереть с голоду
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Ганус Наталья Николаевна, экс-директор МОУ КОСОШ, осужденная.
18.03.19 12:40
Здравтсвуйте, экс-заведующая МБДОУ № 41. г. Мурманска. Пишет Вам Ваша коллега по хищениям. Полведею Вам о себе. Я работала директором МОУ Кольской открытой (сменной) общеобразовательной школы и,
Комментарий к новости:Заведующая дошкольного учреждения хотела разбогатеть на «мёртвых душах»
alex
18.03.19 10:22
Не пора ли Кремлю задуматься над проблемой низкого индекса доверия Путина и Медведева? Пусть посмотрят на сайте ВЦИОМ!
Комментарий к новости:Чем хуже, тем лучше, или «Ведомости» пророчат Мурманской области смену губернатора
Елена Белкина.
17.03.19 18:20
Очень нужное и важно мероприятие для города-героя! очень! Ряженые из КШМ (школы, получившей грант в связи с " низкими образовательными результатами") обслуживали III Чемпионат мира по ледяному плаван
Комментарий к новости:Холодные воды Семёновского озера приняли спортсменов тепло
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)17:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиСтавки рубля подросли в российских банках-PRO ВалютуКурс доллара упал на 75 копеек, евро потеряло почти 71 копейку-PRO ЭнергетикуНовое рабочее колесо, преодолев 3700 км пути, прибыло на Верхне-Туломскую ГЭС-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 18 марта-PRO Нефть и газМинприроды пока не рассматривает нефть Ванкорского кластера для поставок по Севморпути-PRO ЗаконыСумма, необходимая для реализации местных общественных инициатив, составляет 25 миллионов рублей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
26.02.19: Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил вернуть в российские силовые структуры обращение «господин». Своё предложение он направил премьер-министру Дмитрию Медведеву. А как Вы относитесь к этой инициативе?Проголосовало: 510 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика