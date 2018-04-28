В преддверии Дня пожарной охраны в Мурманске состоялась церемония посвящения в пожарные

По случаю празднования 369-ой годовщины Дня пожарной охраны России в Главном Управлении МЧС России по Мурманской области прошли торжественные мероприятия, посвященные этой дате.

На территории пожарно-спасательной части №4 ФГКУ «1 отряд ФПС по Мурманской области» прошло торжественное построение, на котором медалями и нагрудными знаками были награждены лучшие сотрудники и работники Главного управления МЧС России по Мурманской области и подчиненных подразделений.

В преддверии Дня пожарной охраны России состоялась и традиционная церемония посвящения в пожарные. В торжественном выпуске приняли участие представители Главного управления МЧС России по Мурманской области, Мурманской и Мончегорской епархии, а также другие приглашенные лица.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области (по ГПС) полковник внутренней службы Артур Хачатрян выступил перед молодым пополнением с напутственным словом. Также он отметил, для огнеборцев, которые только вошли в единую команду бойцов с огненной стихией, это особенно значимое событие.

По давней традиции новобранцев-пожарных поливали водой из пожарного рукава под звуки сирен пожарных машин.