В преддверии Дня работников морского и речного флота первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин поздравил сотрудников Администрации морских портов Западной Арктики

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин от лица главы региона Марины Ковтун и правительства Мурманской области вчера поздравил с Днём работников морского и речного флота сотрудников Администрации морских портов Западной Арктики. В своём выступлении Алексей Тюкавин отметил возрастающую роль морского флота нашего региона в эффективном освоении заполярных территорий и воплощении широкомасштабных проектов в Арктике.

«Вы – та организация, которая стоит, прежде всего, на страже морского законодательства. И в Кольском заливе, и в Арктике в целом сегодня это особенно важно с учетом того, что интенсивность движения возрастает, размер судов увеличивается. От того, насколько четко будет работать администрация, будут зависеть и безопасность региона, и безопасность тех судов, которые посещают порт Мурманск. Неслучайно именно администрация порта Мурманск призвана объединить все администрации портов Западной Арктики. Это подтверждает, что Мурманск – головной порт в этом регионе, и мы исходим из того, что он останется таким навсегда», – сказал Алексей Тюкавин.

Первый заместитель главы региона вручил Памятный адрес губернатора Мурманской области и.о. руководителя Администрации морских портов Западной Арктики Валентину Комличенко.

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие морского транспорта России региональных наград удостоены работники Администрации морских портов Западной Арктики. Почётными грамотами губернатора Мурманской области награждены Василий Круглов – начальник отдела морской и транспортной безопасности и Надежда Салтыкова – заместитель руководителя. Благодарность губернатора Мурманской области объявлена Юрию Григорьеву – главному специалисту отдела морской и транспортной безопасности, Константину Дашко – начальнику группы контроля судов государством порта (PSC) инспекции государственного портового контроля службы капитана морского порта Мурманск филиала ФГБУ «Администрация морских портов Западной Арктики» в морском порту Мурманск, Вере Никитиной – архивариусу группы хозяйственного обеспечения службы транспорта, флота и хозяйственного обеспечения и Ольге Шантиной – секретарю-делопроизводителю группы хозяйственного обеспечения службы транспорта, флота и хозяйственного обеспечения.