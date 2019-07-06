В преддверии Дня работников морского и речного флота заместитель губернатора Роман Дурягин поздравил портовиков с профессиональным праздником

В преддверии Дня работников морского и речного флота в Мурманске состоялся торжественный вечер для сотрудников Мурманского морского торгового порта. От лица главы региона работников и ветеранов порта с профессиональным праздником поздравил заместитель губернатора Роман Дурягин. Он поблагодарил коллектив предприятия за самоотверженный труд и преданность профессии.

«Мурманский морской торговый порт является одним из лидеров транспортной отрасли нашей страны – и это, безусловно, благодаря компетентным, профессиональным работникам, которые каждодневно выполняют поставленные перед ними задачи», – подчеркнул Роман Дурягин и пожелал портовикам крепкого здоровья, благополучия и новых производственных вершин.

Приветствуя собравшихся, Владимир Мищенко, первый заместитель председателя областной Думы, отметил, что это праздник всех, кто когда-то связал судьбу с этим старейшим и уникальным предприятием Кольского Заполярья, а также жителей портового города-героя Мурманска.

- История порта – это история развития нашего северного края, и главное - она продолжается. Ставятся новые производственные рекорды, воплощаются в жизнь новые проекты, направленные не только на развитие предприятия, но и на благо всех жителей области, - подчеркнул депутат.

Владимир Мищенко пожелал всем здоровья, процветания, новых свершений и вручил награды областной Думы представителям коллектива предприятия за добросовестный труд и профессионализм.

Заместитель губернатора вручил региональные награды наиболее отличившимся работникам Мурманского морского торгового порта. За многолетний плодотворный труд, высокие производственные достижения, большой личный вклад в развитие портового дела и обеспечение бесперебойной обработки транспортных средств Благодарности губернатора Мурманской области удостоены Иван Дорохов – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования производственного комплекса энергоснабжения; Алексей Карамнов – инженер-электроник службы информационных технологий, связи и автоматизации; Александр Осипов – заместитель генерального директора по снабжению; Инга Русакевич – начальник отдела организации труда и заработной платы; Василий Седнев – начальник участка по обслуживанию систем теплоснабжения и пылеподавления производственного комплекса энергоснабжения.

Благодарственным письмом губернатора Мурманской области награждены Виктор Баскаков – слесарь-сантехник производственного комплекса энергоснабжения; Сергей Дедицкий – электрогазосварщик комплекса механизации; Ирина Ковалева – ведущий инженер по охране окружающей среды; Валерия Осипова – начальник складского хозяйства (сменного) грузового района № 2; Алексей Приходько – механизатор (докер-механизатор) грузового района № 2; Виталий Пушин – старший инженер по железнодорожным операциям дирекции железнодорожного транспорта; Роман Скрипник – механизатор (докер-механизатор) грузового района № 1; Илья Чурсин – механизатор (докер-механизатор) грузового района № 1; Михаил Шубин – дежурный стрелочного поста дирекции железнодорожного транспорта.

Благодарностью министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области отмечены Владимир Беляев – механизатор (докер-механизатор) грузового района № 2; Петр Блинцов – ведущий инженер-конструктор отдела гидротехнический инженерных сооружений и капитального строительства; Виталий Власов – главный диспетчер управления порта; Александр Иванов – механизатор (докер-механизатор) грузового района № 1; Юрий Симаков – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования комплекса механизации.

Также в рамках вечера были вручены ведомственные и муниципальные награды, награды Мурманской областной Думы.