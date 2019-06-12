В преддверии Дня России лучшие труженики Мурманской области получили высокие государственные награды

В преддверии Дня России в областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова состоялся торжественный вечер. Северян с праздником поздравили первые лица региона, они пожелали, опираясь на мудрость и опыт старшего поколения, продолжать развитие родного края и страны. Лучшим труженикам Мурманской области высокие государственные награды.

От имени регионального парламента земляков поздравил председатель областной Думы Сергей Дубовой, депутаты облдумы.

- В этот день мы чествуем наше Отечество - страну с великой историей, огромной территорией, частью которой является наше родное Кольское Заполярье, уникальным природным и духовным богатством, - отметил Сергей Дубовой. - Страну, соединившую множество национальностей, культур, религий. Этот праздник - символ единения, ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. С момента принятия Декларации о государственном суверенитете в России изменилось многое. Перемены – в стране, в Мурманской области – может увидеть каждый. И они происходят благодаря каждому из вас – вашему каждодневному труду, общему стремлению к согласию в обществе и порядку.

Спикер выразил уверенность, что и далее Кольский край будет идти в ногу со временем и по развитию человеческого потенциала, и по позитивным изменениям во всех сферах.

Он пожелал всем жителям Заполярья успехов во всех добрых делах и начинаниях на благо нашего региона и всей страны.

За большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу орденом Дружбы награжден заведующий лабораторией Института химии и технологии редких элементов и минерального сырья имени И.В. Тананаева КНЦ РАН Вениамин Орлов. Научные исследования Вениамина Орлова позволили создать новый класс материалов – наноразмерные мезопористые магниетермические порошки тугоплавких металлов с рекордной удельной поверхностью и высокой насыпной плотностью, не имеющие аналогов в мировой практике. Порошки являются перспективной основой для разработки функциональных материалов с улучшенными характеристиками: накопителей энергии нового поколения, наноразмерных порошков тугоплавких соединений и катализаторов.

За многолетнюю плодотворную изобретательскую деятельность почетное звание «Заслуженный изобретатель Российской Федерации» присвоено начальнику отдела Института химии и технологии редких элементов и минерального сырья имени И.В. Тананаева КНЦ РАН Владимиру Ковалевскому. Возглавляемый им отдел патентной и изобретательской работы института по оценке Роспатента и Счетной палаты РФ входит в десятку лидеров среди научных организаций Российской академии наук. Владимир Ковалевский является автором 22 авторских свидетельств СССР и патентов Российской Федерации.

За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присвоено преподавателю Мурманской детской музыкальной школы № 5 Галине Сыревич. Вокальный ансамбль Галины Сыревич в рамках федерального проекта Детского хора России под руководством Валерия Гергиева принимал участие в открытии малой сцены Мариинского театра, закрытии Зимних Олимпийских игр в Сочи, трех концертах в Государственном Кремлевском Дворце, дважды участвовал в концертах и конкурсной программе Международного детского центра «Артек». Благодаря Галине Николаевне школа добилась высоких результатов участия в конкурсах и фестивалях различного уровня.

За большой вклад в развитие сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено оператору машинного доения племенного репродуктора «Тулома» Галине Малышевой. Более 40 лет Галина Малышева посвятила работе с животными, активно участвовала в создании на предприятии нового производства высококачественной, экологически чистой животноводческой и молочной продукции с применением современного высокотехнологичного оборудования.

По окончании торжественной части творческие коллективы Мурманской области представили гостям праздника яркую концертную программу.