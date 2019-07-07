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Мурманская область. Арктика07.07.19 07:00

В преддверии Дня семьи, любви и верности 15 супружеских пар из Заполярья награждены медалью «За любовь и верность»

В областном Дворце культуры имени С.М. Кирова состоялось традиционное чествование крепких семей, приуроченное ко Дню семьи, любви и верности.

Праздник семьи в России отмечается 8 июля, в день памяти святых покровителей брака Петра и Февронии Муромских. В Мурманской области, как и в других регионах страны, вот уже 10 лет главным событием праздника становится награждение семейных пар, имеющих большой стаж совместной жизни, общественной наградой – медалью «За любовь и верность». За эти годы медалями в Заполярье были отмечены 388 пар, 169 из них отпраздновали «золотую свадьбу» – 50 лет брака.

В этом году к медали «За любовь и верность» были представлены 15 пар из разных городов и районов Мурманской области. 10 из них – «золотые» юбиляры, а две – супруги Пушкины и Шумахер – перешагнули 60-летний юбилей совместной жизни.

В чествовании супругов принял участие врио губернатора Мурманской области, который, приветствуя виновников торжества, подчеркнул, что в жизни нет ничего важнее семьи.

Помимо «серебряных» и «золотых» супружеских пар, на праздник были приглашены супруги, только начинающие свой совместный жизненный путь, – мурманчане Мирослав и Галина Хващевские. Ребята буквально только что зарегистрировали брак и появились на празднике в свадебных нарядах, в сопровождении родных. Мирослав и Галина преподнесли залу прекрасный подарок – свой первый супружеский танец.

Перед участниками торжества выступили артисты творческих коллективов ДК им. Кирова.

 

 

 

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