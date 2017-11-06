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Мурманская область. Арктика06.11.17 10:58

В преддверии Дня сотрудников органов внутренних дел генерал Игорь Баталов провёл встречу с семьями погибших сотрудников УМВД

В Мурманске состоялась встреча руководства УМВД России по Мурманской области с родственниками погибших при исполнении служебного долга сотрудников. На встрече присутствовали матери, отцы, вдовы погибших полицейских Заполярья. От областного управления МВД России на мероприятии кроме начальника управления присутствовали руководители подразделений, в которых проходили службу погибшие сотрудники органов внутренних дел, а также представители медицинской службы и подразделения пенсионного обеспечения.

Встреча прошла в преддверии Дня памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, который отмечается ежегодно 8 ноября. В этом году встреча также была посвящена 100-летию Советской милиции, которое будет отмечаться 10 ноября.

Начальник УМВД области Игорь Баталов рассказал семьям погибших сотрудников о значимых событиях, произошедших в органах внутренних дел области в текущем году. Главный полицейский региона отметил, сотрудники органов внутренних дел Мурманской области достойно несут службу, выполняя свой служебный долг, в том числе в командировках в Северо-Кавказском регионе.

Сотрудники медико-санитарной части и отдела пенсионного обслуживания УМВД области рассказали об изменениях действующего законодательства в пенсионном обеспечении и санаторно-курортном лечении, о выплате пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детей. Родственники погибших сотрудников полиции в формате прямого общения обсудили с руководством УМВД области интересующие их вопросы.

В преддверии Дня сотрудников органов внутренних дел генерал Баталов вручил семьям погибших сотрудников цветы, пригласительные на праздничные мероприятия и концерты. Также членам семей погибших сотрудников УМВД области оказана материальная помощь, проведен дополнительный мониторинг конкретных мер помощи, требующихся каждой семье в решении социально-бытовых проблем.

В завершение встречи несколько музыкальных номеров собравшимся представил вокально-инструментальный ансамбль УМВД России по Мурманской области «Летний вечер».

Как отмечает пресс-служба УМВД по Мурманской области, такие неформальные встречи руководства областного управления МВД и родственников погибших при исполнении служебного долга сотрудников полиции проводятся традиционно.

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