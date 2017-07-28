В преддверии Дня ВМФ России губернатор Марина Ковтун вручила воинам-североморцам высокие региональные награды

Сегодня в Североморске состоялся торжественный вечер, посвященный Дню Военно-морского флота России, который отмечается в последнее воскресенье июля.

Поздравляя воинов-североморцев, губернатор Марина Ковтун отметила, что Северный флот и Мурманская область были и остаются единым целым с общей историей, общей судьбой, общими планами на будущее. Поколения наших земляков прошли морскую службу на его кораблях и в частях. Весной 2017 года больше половины наших призывников направлено в воинские части Объединенного стратегического командования Северного флота. Закономерным стало решение президента страны Владимира Путина о создании в Мурманске филиала Нахимовского военно-морского училища. Его открытие осенью этого года станет знаковым событием и для флота, и для региона.

«Правительство Мурманской области хорошо понимает, что значит для военных моряков благополучие их дома, семейного очага, поэтому делает всё возможное, чтобы житейские проблемы не отвлекали североморцев от их ратной службы, не тревожили бы их жён и детей. Эту работу мы ведем на постоянной основе и в тесном взаимодействии с командованием Северного флота, рука об руку, сообща решая многие вопросы. Таким образом мы вносим свой посильный вклад в обороноспособность России», – подчеркнула глава региона.

Марина Ковтун вручила региональные награды наиболее отличившимся военнослужащим Северного флота. Почётного знака губернатора Мурманской области «За доблестную службу в Заполярье» удостоены капитан II ранга Николай Пугачев, капитан II ранга Иван Дзюин, капитан III ранга Дмитрий Яценко, капитан III ранга Владимир Комаров, майор Александр Зиновьев и майор Александр Мельников.