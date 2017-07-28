В преддверии Дня ВМФ в Северодвинске состоится закладка атомной подлодки «Ульяновск»

Закладка атомной подводной лодки «Ульяновск» проекта «Ясень» состоится в Северодвинске Архангельской области. На новой АПЛ будет приварена закладная доска, на которой написано наименование подводной лодки, проект и дата закладки, а также место, где она закладывается. Закладка произойдёт в сборочно-стапельном цехе «Севмаша», где строятся все атомные подводные лодки проекта «Ясень» и «Борей».

После того, как будет приварена закладная доска, состоится подписание актов, затем выступят представители делегации правительства Ульяновской области и ВМФ, сообщает пресс-служба завода «Севмаш».

После закладки субмарины 21 сотруднику завода предприятия будут вручены госнаграды за строительство подводной лодки «Владимир Мономах».