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Мурманская область. Арктика20.02.18 17:45

В преддверии Дня защитника Отечества Андрей Сысоев встретился с руководством войсковых частей

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев принял участие в стратегической сессии с командирами воинских частей Мурманского гарнизона по вопросам реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

В преддверии Дня защитника Отечества Андрей Сысоев встретился с руководством войсковых частей, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск и поздравил военнослужащих с предстоящим праздником.

Участники встречи посетили выставку дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, организованную в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Андрей Сысоев рассказал о новом этапе реализации программы – сборе предложений по конкретным 19 проектам от горожан и отметил, что мнение военнослужащих также очень важно для городских властей.

— 18 марта можно будет выразить свою точку зрения и выбрать те объекты, которые, по мнению мурманчан, необходимо отремонтировать в первую очередь, — пояснил Андрей Сысоев.

В городском выставочном зале ГДЦ «Арктика» установлена урна для сбора предложений по дизайн-проектам, также свои предложения мурманчане могут направлять в комитет по культуре администрации города Мурманска лично (г. Мурманск, проезд Флотский, 1, т/факс: 45-24-79) или по электронной почте: kultura@citymurmansk.ru, по электронной почте в муниципальное автономное учреждение культуры «Мурманские городские парки и скверы» mgps2012@yandex.ru или в интернет-приёмную на сайте администрации города Мурманска: citymurmansk.ru/obrasheniya.

19 общественных пространств будут внесены в бюллетени для рейтингового голосования, которое пройдет в Мурманске 18 марта. На 73 участках будут установлены специальные урны с маркировкой проекта «Формирование комфортной городской среды».

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Последние комментарии

Katrin
20.02.18 11:35
Подробно о состоянии теплоэнергетики региона написано на https://bloger51.com/2018/02/67025 Кому эта тема интересна, почитайте.
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KomRad
20.02.18 10:57
Наши небожители такой бы финской зарплатой своё причинное место вытирали! Они миллионы в день в кошельки запихивают. Наша раша!
Комментарий к новости:Средняя зарплата финнов составляет 17 евро (1190 рублей) в час
Сергей
20.02.18 10:53
У нас примерно так получают депутаты Госдумы, да и многие чиновники, если учитывать их доходы по 2016 году. Всего-то 200-300 тысяч рублей в месяц.
Комментарий к новости:Средняя зарплата финнов составляет 17 евро (1190 рублей) в час
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