Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев принял участие в стратегической сессии с командирами воинских частей Мурманского гарнизона по вопросам реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

В преддверии Дня защитника Отечества Андрей Сысоев встретился с руководством войсковых частей, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск и поздравил военнослужащих с предстоящим праздником.

Участники встречи посетили выставку дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, организованную в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Андрей Сысоев рассказал о новом этапе реализации программы – сборе предложений по конкретным 19 проектам от горожан и отметил, что мнение военнослужащих также очень важно для городских властей.

— 18 марта можно будет выразить свою точку зрения и выбрать те объекты, которые, по мнению мурманчан, необходимо отремонтировать в первую очередь, — пояснил Андрей Сысоев.

В городском выставочном зале ГДЦ «Арктика» установлена урна для сбора предложений по дизайн-проектам, также свои предложения мурманчане могут направлять в комитет по культуре администрации города Мурманска лично (г. Мурманск, проезд Флотский, 1, т/факс: 45-24-79) или по электронной почте: kultura@citymurmansk.ru, по электронной почте в муниципальное автономное учреждение культуры «Мурманские городские парки и скверы» mgps2012@yandex.ru или в интернет-приёмную на сайте администрации города Мурманска: citymurmansk.ru/obrasheniya.

19 общественных пространств будут внесены в бюллетени для рейтингового голосования, которое пройдет в Мурманске 18 марта. На 73 участках будут установлены специальные урны с маркировкой проекта «Формирование комфортной городской среды».