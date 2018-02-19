В преддверии Дня защитника Отечества более 10 кораблей и подлодок Северного флота проведут учения в Баренцевом и Белом морях

Более 10 кораблей и подводных лодок СФ проведут учения в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом и Белом морях.

Надводные корабли Кольской флотилии разнородных сил отработают противолодочные задачи во взаимодействии с самолетами и вертолетами морской авиации. Большой десантный корабль «Георгий Победоносец» проведёт комплекс артиллерийских стрельб. Минно-тральные силы будут представлены морским тральщиком «Машинист», который выполнит задачи совместно с БДК «Георгий Победоносец». Экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» отработает взаимодействие с палубными вертолетами Ка-27.

Выполнение всех учебно-боевых задач корабли и подводные лодки завершат до 23 февраля. Их экипажи вернутся в базы накануне Дня защитника Отечества и отметят праздник в соответствии с многолетними воинскими традициями, сообщает пресс-служба СФ.