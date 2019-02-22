В преддверии Дня защитника Отечества сборная Северного флота сыграла товарищеский матч с «Легендами хоккея»

В подмосковном городе Мытищи состоялся товарищеский матч, посвящённый Дню защитника Отечества между командами «Северный флот» «Легенды хоккея». Первыми открыли счёт североморцы. На второй минуте матча шайбу в ворота «Легенд хоккея» забросил Александр Величинский. Затем военные моряки реализовали ещё две безответные шайбы и повели 3:0.

Однако, надолго удержать преимущество команде Северного флота не удалось. Легендарные хоккеисты показали своё игровое мастерство и вскоре вышли вперёд, хоть и не без усилий.

Чаша весов Фортуны перевешивалась то в сторону одной, то в сторону другой команды. Только когда счёт во втором периоде достиг равновесия, на табло горели 6:6, команда «Легенды хоккея» постепенно стала увеличивать отрыв, забивая шайбу за шайбой в ворота соперника. Завершилась товарищеская встреча со счётом 12:6 в пользу звёздных мастеров Российского хоккея.

Как сообщает пресс-служба СФ, команда Северного флота по общему мнению зрителей выглядела достойно и показала хороший хоккей. Забитыми шайбами в ворота «Легенд хоккея» отличились Дмитрий Арбузов, Александр Величинский, Вячеслав Запевалов, Максим Пужанский, Виталий Талько и Владимир Тихомиров из команд Северной военной хоккейной лиги, составляющих костяк флотской сборной.