В преддверии Дня защитника Отечества сборная Северного флота встретится на льду с хоккейной командой «Северсталь»

20 февраля в Ледовом дворце города Череповца Вологодской области состоится товарищеский матч по хоккею с шайбой между сборной Северного флота и командой Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Северсталь».

Поддержку военным хоккеистам окажет концертная группа Ансамбля песни и пляски Краснознамённого Северного флота. В честь Дня защитника Отечества флотские артисты также выступят с праздничным концертом перед жителями Череповца и работниками предприятия «Северсталь».

Вечером 20 февраля пройдёт предпоследняя игра чемпионата КХЛ, в котрой хоккеисты «Северстали» выйдут против рижского «Динамо» в чёрной форме с золотой эмблемой Северного флота. Таким образом череповчане отдадут дань уважения землякам, которые служили или служат на Северном флоте.

Предстоящий поединок с рижской командой уже получил название «Матч Гордости». Непосредственно перед его началом в фойе Ледового дворца зрителей ждут специальные тематические зоны и конкурсы, посвящённые Северному флоту. Особых почестей будут удостоены болельщики, служившие в Военно-морском флоте России.

Как сообщает пресс-служба СФ, хоккейный клуб «Северсталь» - один из старейших в России. История хоккея в Череповце насчитывает уже шесть десятков лет. Свыше 20 лет «Северсталь» неизменно выступает в Континентальной хоккейной лиге, являясь одним из старожилов чемпионата страны.

Дважды хоккеисты «Северстали» поднимались на пьедестал - в их активе «бронза» и «серебро» российской Суперлиги. Многие воспитанники череповецкой хоккейной школы защищали честь сборной страны на крупнейших международных турнирах.