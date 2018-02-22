В преддверии Дня защитника Отечества в гарнизоне палубной авиации Североморске-3 открылся новый детский сад

Сегодня в гарнизоне палубной авиации Североморске-3 состоялось торжественное открытие нового детского сада на 220 мест. С его введением в строй в Североморске-3 решена проблема мест в детских садах, потребности семей военнослужащих полностью удовлетворены.

В двухэтажном здании разместятся 12 групп: от ясельных до подготовительных. Проектом предусмотрены отличные условия для малышей: комфортная температура в помещениях, современный пищеблок, музыкальный и физкультурный залы.

Общая стоимость строительства составила более 287 млн рублей. Строительство детского сада велось при активной поддержке областного бюджета в рамках государственной программы Мурманской области «Развитие образования».

В торжественном открытии детского сада приняли участие губернатор Мурманской области Марина Ковтун, начальник штаба Северного флота Владимир Гришечкин, главный федеральный инспектор по Мурманской области Алексей Маяков, командующий 45-й армией ВВС и ПВО Северного флота Александр Отрощенко, глава Североморска Владимир Евменьков.

Поскорее закончить строительство и открыть садик было для властей делом чести, отметила Марина Ковтун, обращаясь к папам воспитанников детского сада – летчикам палубной авиации.

«Мы гордимся вами и все вместе должны создавать вам надежный тыл», – сказала Марина Ковтун.

Военнослужащие получили достойный подарок к Дню защитника Отечества, согласился Владимир Гришечкин.

Мурманская область активно участвовала в федеральном проекте по модернизации региональной системы дошкольного образования. За четыре года (2013-2016) создано 2810 мест, в том числе в муниципальных образованиях, связанных с Северным флотом, 1222 места. На эти цели направлено свыше 1,3 млрд руб. средств из федерального и консолидированного бюджета региона. Построено шесть новых детских садов: два сада в Североморске, по одному в Гаджиево, Кандалакше, Мурмашах и Печенге. Реконструировано пять детских садов: два в Мурманске, по одному в Заполярном, Апатитах и Кандалакше. Проведен капитальный ремонт четырех детских садов в Алакуртти, Высоком, Гаджиево и Ура-Губе. В конце 2017 года введен детский сад на 160 мест в поселке Спутник Печенгского района.

С 2014 года в регионе обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет. Ликвидирована очередь на предоставление места в дошкольной образовательной организации для детей в возрасте до 3-х лет во всех муниципальных образованиях, за исключением ЗАТО г. Североморск.