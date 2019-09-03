В преддверии фестиваля «ВместеЯрче» журналистов ознакомили с его программой

В преддверии фестиваля «ВместеЯрче», который состоится 6 сентября, заместитель губернатора Евгений Никора рассказал журналистам о программе и особенностях нынешнего праздника энергосбережения.

Цель фестиваля – популяризация энергосберегающего образа жизни и внедрение современных энергоэффективных технологий. Как сообщил заместитель главы региона, с каждым годом, начиная с 2016-го, фестиваль набирает обороты как по числу участников, так и по количеству площадок, которые организуют предприятия-партнеры. Фестиваль 2019 года посвящён 100-летию принятия плана ГОЭЛРО.

В программу фестиваля включены: зона профориентационной работы, выставка-экспозиция «Энергетика и ресурсы – вчера, сегодня, завтра», творческие мастерские, викторины, игры, спортивные эстафеты, уроки энергосбережения. Традиционно в программе тематические мастер-классы, энерго-квизы, экологический квест, спортивные и танцевальные конкурсы. Для всех участников фестиваля подготовлены памятные призы и подарки.

«В этом году благодаря партнёрам возле центра дополнительного образования «Лапландия» будет организована выставка техники. Традиционно широко будет представлена экологическая тематика. Помимо центрального события 6 сентября, с 1 сентября в течение двух месяцев пройдут дни открытых дверей на предприятиях топливно-энергетического комплекса Мурманской области», – отметил Евгений Никора.

Фестиваль «ВместеЯрче» – это комплекс мероприятий, проводимых в течение нескольких месяцев. Среди новинок этого года – тематическая энергоэффективная смена «ВместеЯрче» на базе летнего пришкольного лагеря мурманской гимназии № 10. В июле в работе смены приняли участие 125 школьников разного возраста. Успешный опыт энергосберегающей смены планируется повторить и в следующем году.