В преддверии Нового года на дорогах Мурманской области за минувшие сутки в ДТП 1 человек погиб, 8 пострадало в авариях

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 8 получили травмы различной степени тяжести, в том числе 1 подросток.

28 декабря примерно в 3 часа 15 минут на 1180 км автодороги «Кола» водитель, управляя грузовым седельным тягачом «Кенворт» с прицепом, двигаясь со стороны Санкт-Петербурга в направлении Мурманска допустил наезд на стоящий автомобиль «КАМАЗ», который из-за технической неисправности совершил вынужденную стоянку на обочине с частичной постановкой на правой полосе движения проезжей части. В результате происшествия водитель автомобиля «Кенворт», мужчина 49 лет и его пассажир госпитализированы.

Вчера около 9 часов 00 минут на 1449 км автодороги «Кола» водитель автомобиля «Тойота», двигаясь со стороны Мурманска в сторону Печенги, при обгоне в зоне действия запрещающего дорожного знака допустил столкновение с автомобилем «Ниссан». В результате происшествия водитель автомобиля «Ниссан», 32-летний мужчина, обслужен амбулаторно.

В четверг примерно в 9 часов 10 минут в Мурманске на улице Челюскинцев водитель, управляя автомобилем «Мазда», при повороте налево на регулируемом перекрестке, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Киа», который двигался во встречном направлении и допустил с ним столкновение. В результате происшествия водитель автомобиля «Мазда», 60-летняя женщина обслужена амбулаторно.

28 декабря около 10 часов 40 минут в Мурманске на улице Старостина водитель, управляя автомобилем «Рено», двигаясь со стороны улицы Мира в сторону проезда Связи, при повороте налево на регулируемом перекрестке, не предоставил преимущество в движении автомобилю «ГАЗ», который двигался во встречном направлении и допустил с ним столкновение. В результате происшествия пассажир автомобиля «Рено», 29-летняя женщина обслужена амбулаторно.

В этот же день примерно в 13 часов 50 минут в Мурманске на проспекте Кольский водитель, управляя автомобилем «Киа», допустил наезд на 15-летнего подростка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пострадавшая обслужена амбулаторно.

28 декабря около 17 часов 55 минут на 15 км автодороги «Автоподъезд к г. Североморск», Североморского района водитель, управляя автомобилем «Шкода» допустил наезд на 43-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пострадавший обслужен амбулаторно.

Вчера примерно в 20 часов 13 минут на 12 км автоподъезда к аэропорту Мурманска водитель, управляя автомобилем «Опель», двигаясь со стороны Мурманска в сторону аэропорта, по неустановленной причине допустил выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем «Тойота», а затем с автомобилем «Шкода», который двигался за автомобилем «Тойота». В результате происшествия водитель автомобиля «Тойота», 44-летняя женщина госпитализирована.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 797 нарушений Правил дорожного движения. 25 нарушений допущено пешеходами, 6 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 2 водителя.