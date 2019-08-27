В преддверии нового сезона состоится традиционный сбор труппы Мурманского областного драматического театра

В преддверии 81 театрального сезона, который откроется 20 сентября премьерным спектаклем «Поминальная молитва», коллектив МОДТ обсудит творческие планы. Среди них – участие во Всероссийском театральном марафоне, III Северном театральном фестивале «Современный театр молодому зрителю. Традиции и новые практики», гастроли в Калининград и Сыктывкар, новые постановки с приглашенными режиссерами.

В частности, уже начались репетиции спектакля «Умник» по произведению французской писательницы Мюрай Мари-Од, известной в европейской литературе как автор для детей и подростков. Режиссер-постановщик – Максим Соколов (г.Санкт-Петербург).

Первой премьерой нового театрального сезона станет инсценировка по произведениям С. Козлова «Сказки для Ёжика», режиссер-постановщик – Людмила Манонина-Петрович (г.Санкт-Петербург), которая также приступила к репетициям с артистами МОДТ.