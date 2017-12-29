В преддверии новогодних праздников комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области напоминает телефоны экстренных служб:

единый телефон пожарных и спасателей – «01» (со стационарного телефона), «101» (с мобильного телефона);

полиция – «02» (со стационарного телефона), «102» (с мобильного телефона);

скорая помощь – «03» (со стационарного телефона), «103» (с мобильного телефона);

аварийная газовая служба – «04» (со стационарного телефона), «104» (с мобильного телефона);

оперативный дежурный ЦУКС Главного управления МЧС России по Мурманской области – 45-14-75, 8 921-664-78-58.

Единый телефон экстренных оперативных служб – «112» (со стационарного и мобильного телефонов). С помощью этого номера можно оповестить пожарную охрану, полицию, скорую медицинскую помощь, аварийную службу газовой сети, службу реагирования в чрезвычайных ситуациях и службу «Антитеррор», а также получить психологическую помощь. Звонки на номер «112» можно совершать даже при отрицательном балансе.

При обращении в экстренные оперативные службы старайтесь следовать рекомендациям:

- если можете, позвоните сами

- коротко, но точно объясните, что произошло

- сообщите точную информацию о вашем местонахождении (адрес, возможные ориентиры), а также свое имя и номер телефона – это нужно для того, чтобы специалист мог связаться с вами в случае, если ему понадобится дополнительная информация

- ответьте на вопросы

- следуйте инструкциям оператора

- не вешайте трубку, пока не разрешит оператор

- следуйте полученным инструкциям на месте происшествия

- если ситуация изменится, перезвоните в экстренную службу.